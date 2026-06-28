Rumlardan Kıbrıslı Türk Sanatçılara Faşistçe Tepki

Lefkoşa Belediye Sanat Merkezi'nde (NiMAC) düzenlenen "A Slight Indisposition" adlı serginin açılışı sırasında yaşanan protesto, Kıbrıslı Türk sanatçıları hedef alan söylemler nedeniyle tartışma yarattı.

Lefkoşa Belediye Sanat Merkezi'nde (NiMAC) düzenlenen "A Slight Indisposition" adlı serginin açılışı sırasında yaşanan protesto, Kıbrıslı Türk sanatçıları hedef alan söylemler nedeniyle tartışma yarattı.

Sergi önünde gerçekleştirilen eylemde açılan pankartlarla organizasyon protesto edilirken, sosyal medyada paylaşılan açıklamalarda sergiye katılan Kıbrıslı Türk sanatçılar ve organizasyonda görev alan isimler ağır ifadelerle hedef alındı.

Kıbrıslı Türk Sanatçılar Tek Tek Hedef Gösterildi

Paylaşımlarda, sergide eserleri bulunan Kıbrıslı Türk sanatçı Emin Çizenel'in yanı sıra küratör Esra Plümer Bardak da isim verilerek eleştirildi. Açıklamada, Çizenel'in siyasi görüşleri ve geçmişte yaptığı eserler gerekçe gösterilerek sergiye davet edilmesi tepki konusu yapılırken, Bardak'ın organizasyondaki rolü de hedef alındı.

Ayrıca geçmişte kültürel etkinliklere katılan çeşitli Kıbrıslı Türk isimleri de sıralanarak bu kişiler hakkında suçlayıcı değerlendirmelerde bulunuldu.

"Harika Bir Sanatçı" Sözü Tartışma Yarattı

Protestoyu organize edenler, Emin Çizenel'in neden davet edildiğine ilişkin sorularına küratör Esra Plümer Bardak'ın İngilizce "He is a great artist" (O harika bir sanatçı) yanıtını verdiğini öne sürdü.

Aynı açıklamada, soru sormak isteyen bir kişinin telefonunun yere atıldığı da iddia edildi.