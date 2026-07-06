Rutte: Türkiye, NATO’nun güvenliği için çok önemli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’da düzenlenen NATO zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’da düzenlenen NATO zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan Rutte, “Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk Savunma Sanayii karşılıyor” dedi.

Rutte’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum Şimdiye kadar her şey mükemmel.

Ankara zirvesinde ülkelerin, yüzde 5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum.

NATO üyesi ülkeler savunma harcamalarını arttırıyor. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek.

Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz

Paramızı işe dönüştürüyoruz, aynı zamanda savunma sanayi forumumuz olacak burası gösteri platformu olacak

Bizler bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız.

Yeni sözleşmeler yalnızca güvenliğimizin güçlenmesi değil Aynı zamanda ekonomilerimizin büyümesine katkı sağlayacak, yenilikçiliği teşvik edecek ve Atlantik’in her iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak.

“TEHDİT GERÇEK, UKRAYNA’NIN DESTEĞE İHTİYACI VAR”

Rusya’dan Ukrayna’ya yönelik tehdidin gerçekliğine dikkat çeken Rutte, Ukrayna’nın özellikle hava savunma noktasında acil desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Dün gece yaşanan saldırılara değinen Rutte, “Dün gece yaşananlar; Ukrayna’daki masum sivillere, altyapıya ve şehirlere yönelik ayrım gözetmeyen bir saldırıydı. İnsanlar hayatını kaybetti. Ancak Rusya bu savaşı bu şekilde asla kazanamaz.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın cephede yaklaşık 35 bin askeri üniformalıyı kaybetmesine rağmen saldırganlığını sürdürdüğünü kaydeden Rutte, askeri açıdan bu durumun Ukrayna’nın sahadaki başarısını, Rus ekonomisini zorladığını ve Rusya’nın kritik savunma sanayi kapasitesini derinlemesine hedef aldığını gösterdiğini aktardı.

ARKANSAS’TAN ANKARA’YA SAVUNMA YATIRIMLARI

Yıllar boyunca yapılan yatırımların sonucunda ittifakın kapasitesini artırdığını ve caydırıcı olmak zorunda olduklarını ifade eden Rutte, savunma sanayisindeki yeni adımların ekonomik boyutuna da değindi.

Yeni sözleşmelerin yalnızca güvenliği güçlendirmeyeceğini, aynı zamanda ekonomilerin büyümesine, yenilikçiliğe ve Atlantik’in her iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlanmasına katkı sunacağını belirten Rutte, “Arkansas’tan Ankara’ya kadar olan bölgede savunma sanayi yatırımlarımızla ekonomilerimizi de güçlendireceğiz.” dedi.

KÜRESEL TEHDİTLER VE TRUMP İLE MUTABAKAT

Konuşmasında bölgesel ve küresel diğer güvenlik başlıklarına da yer veren NATO Genel Sekreteri, İngiliz savaş gemisine yaklaşan Rus hava aracının Rusya’nın ne kadar amatör olduğunu gösterdiğini ve İngiltere’nin bu durumu başarılı bir şekilde engellediğini söyledi. Çin konusunda naif olunmaması gerektiğinin altını çizen Rutte, Pasifik’teki gelişmelerin transatlantik güvenliği için de önemli olduğunu belirtti.

Avrupalı müttefiklerin ve Kanada’nın halihazırda gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 4’ünü savunma ve güvenlik yatırımlarına ayırdığını hatırlatan Rutte, “Başkan Trump da aslında ilk defa Avrupalıların ve Kanadalıların aynı harcamayı yapması gerektiğini söyleyen ilk lider oldu. Hürmüz Boğazı’ndaki ticaret trafiğini devam ettirmede Başkan Trump ile mutabık kaldık.” açıklamasında bulundu.

Zirve kapsamında 32 müttefik ülke; Ukrayna, Avrupa Birliği, Hint-Pasifik bölgesi ve Körfez’den ortaklarla birlikte önümüzdeki iki gün boyunca NATO’nun görevini kararlılıkla sürdürmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edecek.