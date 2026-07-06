NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz." dedi.

Rutte, başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir yılda, Kanada ve Avrupa'nın askeri harcamalarını taahhüt doğrultusunda yüzde 4'e çıkardığını ifade eden Rutte, bunun hem kendi güvenlikleri hem de ittifakın kolektif güvenliği için çok önemli olduğunu belirtti.

Rutte, "Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada bir önceki yıla nazaran temel savunma harcamalarını yüzde 20 artırdılar. 2025 ve 2026 yıllarında ekstra 258 milyar dolarlık savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvetimiz ve daha fazla üssümüz olacak. Yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından artık gerçek yetkinlikler geliştiriyoruz. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada, ABD ile eşitledi bu harcamaları. Şimdi daha fazla liderlik alabilme noktasında da Avrupa ve Kanada adımlar atıyor. Konvansiyonel savunmanın da ötesine geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rutte, ittifakın caydırıcı bir savunma yapısının olacağını, NATO'nun doğu kanadının, Baltık ve Arktik bölge olmak üzere güçlendiğini vurgulayarak, aynı zamanda Ukrayna’nın korunduğunu söyledi.

Genel Sekreter Rutte, bunun düşünce yapısındaki gerçek bir dönüşümü gösterdiğini, daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO demek olduğunu kaydetti.

Ekonomik yatırımların askeri anlamda kabiliyetlere dönüştürüldüğünü vurgulayan Rutte, şöyle devam etti:

"Yani paramızı işe dönüştürüyoruz. Paramızı füzelere, mühimmata ve aynı zamanda gelebilecek olan saldırılara karşı koyma gücüne dönüştürüyoruz. Aynı zamanda ulusal savunma sanayi yapılarımızı da güçlendiriyoruz. Yarın bir savunma sanayi forumumuz olacak. Burası bir platform, bir gösteri noktası olacak hepimiz için, sağlam savunma ve güvenilir savunma yapılarımızı ortaya koyacağımız bir gösteri olacak. Bizler tüm bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız. Ankara'daki ve Arkansas'taki yani Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede bu savunmalarımızla birlikte ekonomilerimizi de güçlendireceğiz, inovasyon da yapacağız. Atlantik'in her iki tarafında da on binlerce kişiye istihdam sağlayacağız."

Rutte, bunun güvenlik için çok önemli olduğunu, toplumların bugün ve yarın korunmaya devam etmek zorunda olduğunu söyledi.

Karşılaşılan stresin gerçek olduğunu ve bunun Rusya'dan geldiğini anlatan Rutte, "Şu anda halihazırda Ukrayna dinamikleri muharebe alanında değiştirmekte. Ukrayna'nın cesaretine, adanmışlığına ve kabiliyetine dayalı olarak bu durum değişiyor artık. Hava savunma noktasında Ukrayna'nın şehirlerine, Rusya saldırmaya devam ediyor." diye konuştu.

- "NATO'daki liderliğiniz önemli"

Rutte, Türkiye'nin, NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Son 5-10 yıl içerisinde savunma sanayiniz de çok büyük bir yol aldı. Türkiye'de savunma sanayi alanında çalışan 3 bin firma var." dedi.

İttifak üyelerinin kendisini savunması için gerekli olan şeyleri Türk savunma sanayisinin karşıladığının altını çizen Rutte, "(Türkiye'nin) NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz önemli. (Zirvenin) Burada Ankara'da yapılıyor olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

- Türk savunma sanayisine övgü

Rutte, AA muhabirinin Türkiye'nin savunma sanayisine ilişkin sorduğu soruya, "NATO zaten, Türkiye'nin savunma sanayi alanında ortaya koyduğu üretimden büyük ölçüde faydalanıyor." yanıtı verdi.

ASELSAN'ın bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu aktaran Rutte, Türkiye'de büyük ölçekli şirketlerden orta ve küçük ölçekli firmalara kadar birçok firmanın savunma sanayisi alanında faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Rutte, "(ASELSAN) Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor." ifadesine yer vererek, Ankara'nın ittifakın tamamıyla çalıştığını vurguladı.

Belçikalı ve Polonyalı heyetlerin Türkiye'ye yaptığı ziyaretlere atıfta bulunan Rutte, Türkiye'nin NATO, AB ülkeleri ve ABD ile çok yakın işbirliği yaptığına işaret etti.

Rutte, Türk sanayi şirketlerinin ABD'de de yatırımları bulunduğunu anımsatarak, bunun çok önemli olduğunu kaydetti.

Bu nedenle ittifakta birlikte çalışmanın önündeki engellerin olduğu bir yapının önemine işaret eden Rutte, Arkansas'tan Ankara'ya kadar uzanan tüm ittifak coğrafyasında birlikte çalışabilme mesajı verdi.