Rüzgar bugün ve yarın yer yer kuvvetli esecek

Meteoroloji, hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükseleceğini, bugün ve yarın ise yer yer kuvvetli rüzgâr beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji, hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükseleceğini, bugün ve yarın ise yer yer kuvvetli rüzgâr beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Haziran tarihilerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genellikle açık ve az bulutlu, yarın öğle saatleri ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34-37 ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, bugün ve yarın yer yer kuvvetli olarak esecek.