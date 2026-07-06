Saati Sordu, Telefonu Kapıp Kaçtı: 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Olay sırasında araca tutunarak telefonunu geri almaya çalışan çocuk sürüklenip yere düşerek ciddi şekilde yaralandı.

Olay sırasında araca tutunarak telefonunu geri almaya çalışan çocuk sürüklenip yere düşerek ciddi şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay 5 Temmuz saat 00.15 sıralarında meydana geldi. A.Ç. (24), kullandığı araçla M.E.B.'nin (15) yanına yaklaşarak saati sordu. M.E.B., saate bakmak için cebinden iPhone 17 Pro Max marka cep telefonunu çıkardığı sırada, zanlı telefonu aldı ve kılıfın içerisinde bulunan 100 Euro nakit parayla birlikte aracıyla olay yerinden kaçtı.

Telefonunu geri almaya çalışan M.E.B.'nin aracın ön kapısına tutunduğu, bu sırada bir süre sürüklendiği ve ardından yere düşerek ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında zanlı A.Ç., Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.