Sadıkoğlu: Bakü’de tarihi bir gün yaşadık

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Başkanı Okyay Sadıkoğlu, 13 Haziran’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür Günü etkinliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Başkanı Okyay Sadıkoğlu, 13 Haziran’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür Günü etkinliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sadıkoğlu, organizasyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı ve Türk dünyasıyla olan gönül bağlarının güçlendirilmesi açısından hafızalara kazınan tarihi bir etkinlik olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğin Azerbaycan halkı ve basını tarafından büyük ilgiyle karşılandığını ifade eden Sadıkoğlu, Bakü’nün tarihi İçerişeher bölgesinde düzenlenen programın adeta bir kardeşlik şölenine dönüştüğünü kaydetti.

Etkinliğe Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan’dan milletvekilleri, üst düzey devlet yetkilileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığını belirten Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk kültürü, gastronomisi, geleneksel el sanatları, halk dansları ve müziğinin Azerbaycan halkıyla buluşturulduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, Azerbaycan halkının Kıbrıs Türklerine gösterdiği sevgi ve yakınlığın bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarının somut şekilde hissedildiği organizasyonun Türk dünyası içerisindeki birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

Açıklamasında, “Bakü’de tarihi bir gün yaşadık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültürünü, sanatını ve değerlerini kardeş Azerbaycan halkıyla buluşturmanın gururunu yaşadık. Azerbaycan basınının ve halkının gösterdiği yoğun ilgi, bizler için son derece anlamlıdır. Bu organizasyon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyası içerisindeki yerinin daha da güçlendiğinin önemli bir göstergesidir.” ifadelerine yer veren Sadıkoğlu, etkinliğin KKTC’nin uluslararası görünürlüğüne de katkı sağladığını kaydetti.

KKTC Bakü Büyükelçiliği’nin girişimleri sayesinde Kuzey Kıbrıs’tan gelen heyetin Bakü Havalimanı’na KKTC pasaportlarıyla giriş yaptığını belirten Sadıkoğlu, bunun Kıbrıs Türk halkı açısından ayrıca büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Sadıkoğlu, organizasyona katkı koyan Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Bakü Büyükelçisi Ufuk Turganer, büyükelçilik personeli ve tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

Bakü İçerişeher sokaklarını KKTC bayraklarıyla donatarak organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen çalışanlara da şükranlarını sunan Sadıkoğlu, “En büyük teşekkürümüz ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türk Dünyası’nın kapılarını açan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’edir.” dedi.

“Ümitsizlik bizim kaderimiz değildir” diyen Sadıkoğlu, KKTC’nin haklı davasını, kültürünü ve kimliğini dünyaya anlatmaya ve ülkenin uluslararası alanda daha fazla tanınması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, bu tür organizasyonların artarak sürmesini temenni etti.