Sadıkoğlu: Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız

İskele Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi Köy Kadın Kursu’nda kursiyerlerin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı el işi ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İskele Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi Köy Kadın Kursu’nda kursiyerlerin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı el işi ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışa İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve eşi Özlem Sadıkoğlu’nun yanı sıra belediye meclis üyeleri, Boğaziçi Köyü Muhtarı Eniz Akşahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Hasan Sadıkoğlu, köy kadın kurslarının sosyal ve kültürel yaşam açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kadınların üretkenliğini destekleyen bu merkezlerin değerine dikkat çekti.

Kurs eğitmeni Elif Coşkun öncülüğünde eğitim alan kursiyerleri tebrik eden Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kadınların el becerilerini geliştirerek üretime katkı sağlamasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Birbirinden özel çalışmaların yer aldığı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken kadın emeğinin ve üretimin önemini bir kez daha ortaya koydu.