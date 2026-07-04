Sağlık Bakanı Dinçyürek, Azerbaycan’da temaslarda bulunuyor

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Dinçyürek, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Jevanşir Feyziyev, Dostluk Grubu Üyesi Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Komitesi Başkanı Musa Quliyev ile Dostluk Grubu Üyesi Milletvekilleri Jale Aliyeva, Hikmet Babaoğlu ve Azer Allahverenov ile görüştü.

Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi’ne katılmak amacıyla Azerbaycan’da bulunan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunuyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Dinçyürek, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Jevanşir Feyziyev, Dostluk Grubu Üyesi Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Komitesi Başkanı Musa Quliyev ile Dostluk Grubu Üyesi Milletvekilleri Jale Aliyeva, Hikmet Babaoğlu ve Azer Allahverenov ile görüştü.

Görüşmelerde, KKTC ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi ve sağlık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

– Dinçyürek

Sağlık Bakanı Dinçyürek, temaslarının iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, karşılıklı ilişkilerin her alanda güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Dinçyürek’in heyetinde UBP Genel Sekreteri ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da yer alıyor. Dinçyürek’e temasları sırasında Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile Bakü Temsilciliği 3. Sekreteri Görkem Reis eşlik ediyor.