Sağlık Bakanlığı’ndan Sahte Randevu Sitesi Uyarısı

KIBRIS 10

Yayınlama: 18 Haziran 2026 Perşembe 17:56 | Güncellendi: 18.06.2026 17:17 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, söz konusu internet sitesinin Sağlık Bakanlığı’nın resmi randevu sistemiyle veya devlet hastanelerinden randevu alınmasına yönelik resmi uygulamalarla ilişkili olmadığı vurgulandı.

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Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, söz konusu internet sitesinin Sağlık Bakanlığı’nın resmi randevu sistemiyle veya devlet hastanelerinden randevu alınmasına yönelik resmi uygulamalarla ilişkili olmadığı vurgulandı. Açıklamada, vatandaşların devlet hastanelerine ilişkin işlemlerinde randevu almak amacıyla bu internet sitesini kullanmamaları ve platform üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştirmemeleri istendi. Sağlık Bakanlığı, konunun yakından takip edildiğini belirterek, söz konusu siteyle ilgili gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını da duyurdu. Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yalnızca resmi kanallar üzerinden işlem yapmaları gerektiğini hatırlattı.