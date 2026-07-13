13 Temmuz 2026 Pazartesi
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Sağlık Bakanlığı: Sosyal medyadaki HIV iddiaları asılsız

KIBRIS 12
Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 21:18 | Güncellendi: 13.07.2026 20:01 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Sağlık Bakanlığı: Sosyal medyadaki HIV iddiaları asılsız

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal medyada, ülkemizin batı bölgelerinde HIV pozitif olduğu iddia edilen kişilere ait isim listeleri ve haberler paylaşılmaktadır.

An itibarıyla Sağlık Bakanlığına ve hastanelerimizdeki ilgili birimlere, son bir ay içerisinde söz konusu iddiaları doğrulayacak herhangi bir HIV pozitif vaka bildirimi veya tespiti yapılmamıştır. Bu nedenle sosyal medyada dolaşıma sokulan ve HIV pozitif olduğu iddia edilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: Gündem Kıbrıs