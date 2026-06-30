Sağlık Dernekleri Platformu Haziran- Aralık 2026 dönemi sözcülüğünü Evrensel Hasta Hakları Derneği üstlendi

Sağlık Dernekleri Platformu (SDP) Haziran- Aralık 2026 dönemi sözcülüğünü Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) üstlendi.

Sağlık Dernekleri Platformu (SDP) Haziran- Aralık 2026 dönemi sözcülüğünü Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) üstlendi.

Sağlık Dernekleri Platformu,

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan görevi devralan EHHD tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlıkta, teşhis, tetkik ve tedavi amaçlı randevu almakta, kesintisiz sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimde hastaların ciddi sorunlar yaşadığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Platform üyesi derneklerin, gerek kendi mücadele alanlarında, gerekse platform iş birliğiyle bu sorunların giderilmesi için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Çalışma ve Maliye Bakanlıklarıyla sayısız görüşme yaptığı ve taleplerde bulunduğu belirtildi. Açıklamda buna rağmen hastaların sağlık hizmeti alırken tekrarlayan sorunlarla karşılaştığı, e sağlık haklarının ihlal edildiği kaydedildi.

Altı ayda bir, destekçi dernekleri arasından yeni bir dönem sözcüsü seçerek yönetimini sürdüren Sağlık Dernekleri Platformu’nu destekleyen dernekler şöyle:

“Alzheimer Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Kemal Saraçoğlu Vakfı, Kıbrıs Türk MS Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Thalassemia Derneği”