Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı Genel Kurul’un gündemine sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde yer alan “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde yer alan “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün saat 10.00’da Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Erkut Şahali ve CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de yer aldı.