Şahali: Genel Kurul çalışmalarının önüne komite toplantıları geçirilmemeli

Meclis toplantılarının kamuoyuna saat 10.00’da başlayacağı duyurulmasına rağmen oturumun bugün saat 14.00’e kadar başlayamadığını belirten Şahali, yaşanan gecikmenin sabah saatlerinden itibaren süren komite toplantılarından kaynaklandığını ifade etti. Vatandaşların ve basının bu gecikmelerin nedenlerini bilmesinin en doğal hak olduğunu kaydetti. …

Meclis toplantılarının kamuoyuna saat 10.00’da başlayacağı duyurulmasına rağmen oturumun bugün saat 14.00’e kadar başlayamadığını belirten Şahali, yaşanan gecikmenin sabah saatlerinden itibaren süren komite toplantılarından kaynaklandığını ifade etti. Vatandaşların ve basının bu gecikmelerin nedenlerini bilmesinin en doğal hak olduğunu kaydetti.

Yasama günlerinde Genel Kurul çalışmalarının öncelik taşıması gerektiğini vurgulayan Şahali, özellikle denetim görevinin yerine getirildiği günlerde Meclis’in temel faaliyet alanının Genel Kurul olduğunu söyledi. Komitelerin çalışmalarının önemine işaret eden Şahali, ancak bu çalışmaların Genel Kurul’u ikinci plana itecek şekilde planlanmasının doğru olmadığını dile getirdi.

“Meclis çalışma düzeni kalıcı bir soruna dönüşüyor”

10’uncu Dönem Parlamentosu’nun göreve başlamasından bu yana Meclis’in iç tüzük ve yerleşik teamüllere uygun şekilde çalışmakta zorlandığını savunan Şahali, Genel Kurul’un ilan edilen saatte toplanmasının neredeyse istisna haline geldiğini söyledi. Bunun kurumsal bir alışkanlığa dönüşmemesi gerektiğini belirten Şahali, yaşanan aksaklıkların disiplin eksikliğine işaret ettiğini öne sürdü.

Komitelerin yoğun şekilde çalışmasına karşı olmadıklarını ifade eden Şahali, ancak bu çalışmaların Genel Kurul oturumlarını geciktirmemesi gerektiğini vurguladı. Komite toplantılarının, Genel Kurul çalışmalarının ardından yapılmasının daha doğru olacağını kaydetti.

İş planlamasına eleştiri

Konuşmasında yasa tasarılarının komiteler arasındaki dağılımına da değinen Şahali, bazı düzenlemelerin uzmanlık alanı dışında kalan komitelere gönderilmesinin yasaların sağlıklı değerlendirilmesini zorlaştırdığını söyledi. Komitelerin kendi görev alanları çerçevesinde çalışmasının daha verimli sonuçlar doğuracağını belirten Şahali, Meclis’teki iş planlamasının daha etkin yapılması gerektiğini ifade etti.

Hükümetin anayasal sınırları zorlayacak uygulamalardan kaçınması gerektiğini de söyleyen Şahali, komitelerin görevlerini sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için uygun çalışma koşullarının oluşturulmasının önem taşıdığını belirtti.

Şahali, bugün yaşanan gecikmenin de Meclis’te uzun süredir devam eden işleyiş sorunlarının yeni bir örneği olduğunu ifade ederek, halkın beklentilerine cevap verecek nitelikli yasaların ancak kurallara uygun ve planlı bir yasama süreciyle hazırlanabileceğini söyledi.