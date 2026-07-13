Şahlan ve DİGEM, Alanya’daki turnuvaya damga vurdu

Alanya’da düzenlenen organizasyonda hem çim hentbolu hem de plaj hentbolunda mücadele eden Şahlan ve DİGEM, aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

Alanya’da düzenlenen organizasyonda hem çim hentbolu hem de plaj hentbolunda mücadele eden Şahlan ve DİGEM, aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

Çim hentbolu U19 kategorisinde DİGEM, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Batman’ı 20-19 mağlup etti. Aynı kategoride DİGEM ile Şahlan arasında oynanan mücadeleyi ise DİGEM 12-8’lik skorla kazandı. U17 kategorisinde DİGEM, Kastamonu karşısında 15-13’lük galibiyet elde ederken, U13 kategorisinde DİGEM, Denizli Bereketli SK’yı 18-12 yenerek turnuvadaki başarılı performansını sürdürdü.

Hedef madalya

Şahlan ise turnuvada üst üste aldığı galibiyetlerle öne çıktı. Ankara Gençlik İl Karması’nı 20-15, Van İl Karması’nı 23-16 ve Osmaniye Samet Spor Lisesi’ni 13-8 mağlup eden ekip, rakiplerine geçit vermedi. Plaj hentbolunda başarılı sonuçlara imza atan Şahlan, DİGEM’i 2-1 mağlup ederken, Ankara Gençlik karşısından da 2-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Turnuvadaki başarılı performanslarıyla göz dolduran Şahlan ve DİGEM, madalya hedefi doğrultusunda mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor.