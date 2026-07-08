Sahte Panelle Yarım Milyon Dolarlık dolandırıcılık...

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Emre Ertit, 7 Temmuz 2026 tarihinde Girne Şehit Metin Gönyeli Sokak'ta bulunan ve M.G. tarafından bir apartmanın iki ayrı dairesinde kurulan iş yerlerinde saat 11.35 ile 16.20 arasında arama yapıldığını anlattı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Emre Ertit, 7 Temmuz 2026 tarihinde Girne Şehit Metin Gönyeli Sokak'ta bulunan ve M.G. tarafından bir apartmanın iki ayrı dairesinde kurulan iş yerlerinde saat 11.35 ile 16.20 arasında arama yapıldığını anlattı.

Polis, aramalarda iş yeri sahibi M.G. ile birlikte 18 çalışanın tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Yapılan ilk incelemelerde iş yerinde gerçekte herhangi bir yatırım faaliyeti yürütülmediği halde, sahte olarak oluşturulan bir panel üzerinden yatırım şirketi gibi faaliyet gösterildiğinin belirlendiğini ifade eden polis, yatırım yapmaya ikna edilen kişilerin paralarının sahtekârlıkla temin edilerek bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığını kaydetti.

Çok sayıda kişinin mağdur olduğunun tespit edildiğini belirten polis, suçta kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlarda yapılan ilk incelemede, 1 Ocak 2026 ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 550 bin 553 dolar tutarında işlem gerçekleştirildiğinin belirlendiğini açıkladı.

Aramalarda ayrıca dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonunun emare olarak alındığını ifade eden polis, incelenmesi gereken dijital materyaller, kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirterek zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Kıdemli Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla tüm zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.