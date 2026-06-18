Sahte sigorta soruşturmasında 2 zanlı serbest

Lefkoşa’da meydana gelen “sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket ve sahte banka emri düzenleme” suçlarıyla ilgili tutuklanan V.B.E. ile E.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket ve sahte banka emri düzenleme” suçlarıyla ilgili tutuklanan V.B.E. ile E.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır, E.S.’nin 2025 yılı Ağustos ile Eylül ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden, şirket direktörü V.B.E. ile birlikte 64 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak sahte kaza sigortaları düzenlediğini söyledi.

Polis, zanlıların mail order sistemi ve sanal POS cihazı aracılığıyla sigorta poliçelerini ödenmiş gibi göstererek, elde edilen 80 bin dolar tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Çakır, V.B.E.’nin ayrıca 2026 yılı Nisan-Mayıs ayları arasında E.S. aracılığıyla tanıştığı iki kişiyle birlikte 29 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak toplam 109 işlem gerçekleştirdiğini belirtti. Polis, V.B.E. ile söz konusu iki kişinin mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanarak sigorta poliçelerini ödenmiş gibi gösterdiklerini ve bu yöntemle 6 milyon 170 bin TL’yi KKTC’deki banka hesaplarına aktararak tasarruflarına geçirdiklerini ifade etti.

Polis, V.B.E.’nin 3 Haziran’da, E.S.’nin ise 14 Haziran’da tutuklandığını kaydetti. E.S.’nin cep telefonunda yapılan incelemelerde tespit edilen kredi kartı bilgilerinin, bankalardan emare olarak alınan ve hesaplarından para çekilen kişilere ait kredi kartı bilgileriyle birebir örtüştüğünü belirten polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyledi.

Teminat talebinde bulunan polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği şartlarla serbest bırakılmasını istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, V.B.E. ile E.S.’nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 100’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 800’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.