Sahte sınav başvurusu mahkemelik oldu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Direnç Has, olguları aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Direnç Has, olguları aktardı.

Polis, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 09.45 sıralarında Haspolat’ta faaliyet gösteren bir fakültede düzenlenen TYT yerleştirme sınavı esnasında, zanlı S.E.K.’nin TYT sınav başvuru kaydını yapamadığından dolayı daha önce bir arkadaşının yapmış olduğu sınav başvuru formuna kendi bilgilerini ve fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahte belge düzenleyip görevlilere vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının suçunu kabul niteliğinde gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Zanlı hakkında daha önce mahkemeden 3 günlük ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.