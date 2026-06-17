Sahte vekalet iddiasında tutuklama!

Lefkoşa’da meydana gelen sahte vekaletname düzenleme ve tedavüle sürme suçlarından itham edilerek tutuklanan İ.K ile F.Ş mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Sıla Topbaş mahkemeye olguları aktardı.

Lefkoşa’da meydana gelen sahte vekaletname düzenleme ve tedavüle sürme suçlarından itham edilerek tutuklanan İ.K ile F.Ş mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Sıla Topbaş mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa Adli Şube’ye gelen G.U. isimli kadının, erkek arkadaşı olan İ.K’den aracını satması için yardım istediğini ancak vekalet vermemesine rağmen aracın kendi üzerine geçirildiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının sahte vekaletname düzenleyerek, Lefkoşa’da noter olan F.Ş’ye onaylattıktan sonra aracı kendi üzerine aldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, vekaletname üzerindeki imzanın İ.K’ye ait olduğunun da teyit edildiğini kaydetti.

Zanlıların 16 Haziran’da tutuklandığını ve aracın emare olarak alındığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Polis, zanlı İ.K’nin daha önce sahtekarlıkla para temini suçundan teminata bağlandığını söyleyerek tutuklu yargılanmasını talep etti. Polis, zanlı F.Ş’nin ise uygun bir teminata bağlanmasını istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı F.Ş’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Yargıç, İ.K’un ise 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.