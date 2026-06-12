Sam Collins, bu gece yeniden La Nouba sahnesinde!

Geçtiğimiz sezon La Nouba’da gerçekleştirdiği performansla büyük ilgi gören Sam Collins, yoğun istek üzerine bu gece yeniden La Nouba sahnesine dönüyor. Amsterdam çıkışlı DJ ve prodüktör; kendine has sahne tarzı, ikonik maskesi, yüksek tempolu setleri ve enerjisiyle elektronik müzik severleri bir kez daha La Nouba atmosferinde buluşturmaya hazırla…

Geçtiğimiz sezon La Nouba’da gerçekleştirdiği performansla büyük ilgi gören Sam Collins, yoğun istek üzerine bu gece yeniden La Nouba sahnesine dönüyor. Amsterdam çıkışlı DJ ve prodüktör; kendine has sahne tarzı, ikonik maskesi, yüksek tempolu setleri ve enerjisiyle elektronik müzik severleri bir kez daha La Nouba atmosferinde buluşturmaya hazırlanıyor.

Yükselen global isimlerden biri

Son yıllarda elektronik müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Sam Collins; Avrupa’dan Asya’ya, Kanada’dan Orta Doğu’ya kadar dünyanın birçok önemli kulüp ve festivalinde sahne aldı. Tech-house altyapısını enerjik geçişler, güçlü ritimler ve modern elektronik dokularla birleştiren sanatçı, özellikle canlı performanslarındaki temposu ve dinamik sahne enerjisiyle dikkat çekiyor.

Kendine özgü sahne dünyası

Sam Collins’i farklı kılan en önemli detaylardan biri ise yarattığı özgün sahne atmosferi. İkonik maskesi, karanlık görsel dili ve seyirciyle kurduğu güçlü bağ sayesinde klasik bir DJ performansının ötesine geçen sanatçı, festival enerjisini club kültürüyle bir araya getiriyor. Dünyanın farklı noktalarında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sam Collins, son dönemde elektronik müzik sahnesinin en merak edilen isimlerinden biri haline gelmiş durumda.

Milyonlarca dinlenmeye ulaştı

Experts Only, Armada ve Confession gibi elektronik müzik dünyasının önemli label’larında yayınladığı parçalarla dikkat çeken Sam Collins’in dijital platformlardaki toplam dinlenme sayısı 50 milyonu aşarken, Spotify’daki aylık dinleyici sayısı da yüz binleri buluyor. Sanatçının parçaları Solomun, John Summit, Mau P ve Gordo gibi önemli isimlerden de destek görüyor.

Bu gece La Nouba’da

La Nouba’nın yenilenen atmosferinde gerçekleşecek gecede Sam Collins’e Doğuş Kılıç ve Karlax eşlik edecek. Güçlü müzik, yüksek enerji ve sabaha kadar sürecek eğlenceyle La Nouba, yaz sezonunun en dikkat çekici gecelerinden birine hazırlanıyor.

Gece, 23.00 itibarıyla La Nouba’da başlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte yer almak isteyen misafirlerin rezervasyon yaptırması yeterli olacak.