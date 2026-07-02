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Şam'da bir kafede patlama... Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA 21
Yayınlama: 02 Temmuz 2026 Perşembe 20:22 | Güncellendi: 02.07.2026 22:17 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir kafede patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre patlama Şam'ın Hicaz bölgesinde yaşandı.
Şam'da bir kafede patlama... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir kafede patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre patlama Şam'ın Hicaz bölgesinde yaşandı.

İlk belirlemelerde 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Devlet televizyonu ise olayın bir bombanın patlaması sonucunda gerçekleştiğini duyurdu.

PATLAMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ KAFE MERKEZİ BİR KONUMDA BULUNUYOR

Al Jazeera'nin Suriye Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre patlamada en az 16 kişi yaralandı. Yetkililer patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kafe, başkentin hareketli ticaret merkezinde, Hicaz tren istasyonuna ve El-Marjah Meydanı'na yakın konumda bulunan Adalet Sarayı'nın yanında yer alıyor.

Patlamanın kafe içinde hasara yol açtığı ve güvenlik güçlerinin olay yerinin etrafında bir kordon oluşturduğu belirtiliyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs