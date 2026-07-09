Şampiyon Girne Polis Müdürlüğü

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 62’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 4. Eybil Efendi Polis Salon Futbolu(FUTSAL) Turnuvası tamamlandı

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 62’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 4. Eybil Efendi Polis Salon Futbolu(FUTSAL) Turnuvası tamamlandı

Candan MERT

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 62’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 4.Eybil Efendi Polis Salon Futbolu (FUTSAL) Turnuvası, bugün oynanan yarı final ve final maçlarının ardından tamamlandı. Final maçında Polis Özel Harekat Müdürlüğü takımı ile karşılaşan Girne Polis Müdürlüğü, 5-0’lık skorla şampiyonluğu elde etti.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün A takımı ise, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile karşılaştığı maçı 4-2 kazanarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Turnuvayı dördüncü olarak tamamlayan takım Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü oldu.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada, bu yıl 10 takım yer aldı.

Turnuvada ödül yağdı

Kıyasıya mücadele ve heyecanla geçen üçüncülük ve final maçları sonrasında, turnuvada dereceye giren takımlara ve turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket ve ödüller verildi.

Bu ödüller kapsamında, Turnuvanın En İyi Kalecisi Ödülü’ne Girne Polis Müdürlüğü’nden 31 sırt numaralı İdris Yekli layık görüldü.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nden 10 sırt numaralı Ramadan Ağdaç’a Turnuvanın Gol Kralı ödülü takdim edilirken, yine aynı takım, “Turnuvanın En Centilmen Takımı” Ödülü’nün de sahibi oldu.

Turnuvada dereceye giren üçüncü, ikinci ve birinci takımların sporcuları ile yöneticilerine kupa ve ödüllerinin takdim edilmesinin ardından tören sona erdi.