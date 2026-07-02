Şampiyon Melekler anısına oynayacaklar

SPOR 15

Yayınlama: 02 Temmuz 2026 Perşembe 02:30 | Güncellendi: 02.07.2026 08:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Girne Antis Plajında 4 Temmuz’da oynanacak ilk gün karşılaşmaları ile başlayacak.

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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Girne Antis Plajında 4 Temmuz’da oynanacak ilk gün karşılaşmaları ile başlayacak. 111 Takımın 6 farklı kategoride katılım gösterdiği Şampiyonada ilk gün karşılaşmaları U13 Kızlar kategorisinde 4 Temmuz da Girne Antis Plajı’nda oynanacak. İlk gün karşılaşmaları saat 12.30 da başlayacak. İlk gün müsabakaları Programda belirtilen maç sırasına göre oynanacak. 4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi’nde 2. Gün karşılaşmaları 8 Temmuz’da DAÜ Plaj Voleybolu Tesislerinde U17 Kızlar kategorisinde oynanacak. DAÜ ndeki karşılaşmalar saat 17.00 de başlayacak. Şampiyonanın 3. ve 4. gün karşılaşmaları 11-12 Temmuz tarihlerinde Mağusa Glapsides Plajı’nda oynanacak. Bu tarihlerdeki müsabakaların başlama saati 10.00 olacak. Şampiyona 15-17 ve 22 Temmuz’da Beach Volley Arena’da oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.