Sanatçılar eserlerini dünyaya taşıyacak

Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği, sanatçılar için uluslararası dijital galeri platformunu hayata geçirdi.

Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği, sanatçılar için uluslararası dijital galeri platformunu hayata geçirdi.

Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği, resim, karikatür, seramik, heykel ve fotoğraf sanatçılarını eserleriyle bir araya getirecek yeni bir dijital platformu hayata geçirdi. Dernek tarafından kurulan www.cyprusartgallery.com internet sitesiyle sanatçıların eserlerini uluslararası sanat ortamına taşıması hedefleniyor.

Dernekten yapılan açıklamada, sanatçıların eserlerini tanıtabileceği, sergileyebileceği ve satışa sunabileceği çok dilli bir dijital galeri oluşturulduğu belirtildi. Yeni alınan alan adı sayesinde platformun dünya genelindeki sanatseverlere ulaşabilecek bir yapıya kavuşturulduğu ifade edildi.

Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği Yönetim Kurulu Asbaşkanı Halil Öztunç, sanatçıların eserlerinin sergileneceği ve sanatseverlerin bu eserlere kolaylıkla ulaşabileceği bir sistemi hizmete sunduklarını belirterek, “Bu büyük adımla birlikte sanatçılarımızın eserlerini tanıtıp satış yapabilecekleri bir platform oluşturduk” dedi.

Öztunç, yeni sistem sayesinde sanatçıların tek bir form üzerinden sayfadan çıkmadan eserlerini yükleyebileceğini, her eser için görsel, teknik bilgi, ebat ve fiyat detaylarının kolaylıkla eklenebileceğini söyledi.

Platformun başlangıç aşamasında ücretsiz olarak hizmet vereceğini kaydeden Öztunç, şimdilik her sanatçının en fazla 10 eser yükleyebileceğini belirtti.

Sitenin tanıtımı için sosyal medya hesaplarının da açıldığını ve güncelleme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Öztunç, katılım koşullarına ilişkin detayların internet sitesinde yer aldığını söyledi.

Online sergi ve satış platformu

Sistemde yer alan eserlerle ilgilenen alıcıların, “WhatsApp ile Satın Al” seçeneğini kullanarak doğrudan sanatçılarla iletişime geçebileceğini vurgulayan Öztunç, derneğin bu satışlardan herhangi bir komisyon veya pay almayacağını belirtti.

Bu uygulamanın, derneğin sanata ve ülke sanatçılarına verdiği desteğin bir göstergesi olduğunu ifade eden Öztunç, sistemin ilerleyen dönemdeki işleyişine göre uygulamanın yeniden değerlendirilebileceğini kaydetti.

Hem bilgisayar hem de cep telefonu üzerinden kolayca kullanılabilen platform aracılığıyla sanatçıların eserlerini dünyanın dört bir yanındaki sanatseverlere ulaştırmasının amaçlandığı belirtilirken, sanatçılar dijital galeride yer almaya davet edildi.