Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler anılacak

Erenköy Mücahitleri Derneği, törene katılmak isteyen vatandaşların ulaşımı için çeşitli bölgelerden, belirli saatlerde otobüslerle ücretsiz ulaşım sağlanacağını duyurdu.

Erenköy Mücahitleri Derneği, törene katılmak isteyen vatandaşların ulaşımı için çeşitli bölgelerden, belirli saatlerde otobüslerle ücretsiz ulaşım sağlanacağını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, törene katılmak isteyen vatandaşların, 17 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar belirtilen iletişim numaralarına isim, soyisim, kimlik numarası ve telefon bilgileri ile birlikte başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

-Başvuru için iletişim numaraları

Törene tüm halkın davetli olduğu belirtilen açıklamada, başvuru için iletişim numaraları da paylaşıldı. Numaralar şöyle:

“Hilal Yıldız: 0533 822 11 54, Ahmet Yılmaz: 0542 873 04 55, Ahmet Yıldırım: 0533 861 19 66”

Otobüslerin kalkış noktaları ve saatleri ise şu şekilde:

“Dipkarpaz saat 02.30-köy meydanı, Erenköy saat 02.30-eski polis binası önü, İskele saat 04.30-köy meydanı, Gazimağusa saat 04.30-anıt çemberi, Lefkoşa saat 05.00-Girne Kapısı, Hamitköy saat 05.00-köy meydanı, Güzelyurt saat 06.00-Terminal Önü, Lefke saat 06.00-2. Alay Gemikonağı.”