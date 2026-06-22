Satrançta ödüller verildi

Gümüş At Satranç Derneği lokalinde yapılan 4. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası’nın ödül töreninde ilk üçe girmeyi başaran müesseseler ve oyuncuları ödüllerini aldılar.

Gümüş At Satranç Derneği lokalinde yapılan 4. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası’nın ödül töreninde ilk üçe girmeyi başaran müesseseler ve oyuncuları ödüllerini aldılar.

Şampiyon Evergreen Developments Group oyuncuları Yaren Naz Yorğun, Nizam Temiz ve Gale Sel ödüllerini aldı. İkinci olan Pacific Rent-A-Car oyuncuları Hasan İvdil, Çınar Derici, Daren Kaya ve Ateş Karabulut ve üçüncü olan Foto Yücel oyuncuları Atilla Deva, Duhan Özkul, Egemen Akay ve Gurur Vural da ödüllerini aldılar.

Turnuvamıza katılan diğer müesesseler ise şunlar; Siba, Sonay Construction, Eva Petrol, Beyhan Soyer, Gizde İletişim, Cherry Red Advertising, Başlar Süt Ürünleri, CarGet Exclusive, Selin Soyer Collections, Pacific Petrol, Mehmet Şükrü & Co LTD, Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği ve Profix.