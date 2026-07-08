Savaşan: AÖA düzenlemesi devlette ve özelde görev yapan ilkokul öğretmenlerine eşit fırsat sunuyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dr. Ahmet Savaşan, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade edilen Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kuruluş Yasası’nın en kısa sürede komitede yeniden ele alınacağını belirterek, düzenlemenin anayasal zeminde değerlendirilip gerekli çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dr. Ahmet Savaşan, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade edilen Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kuruluş Yasası’nın en kısa sürede komitede yeniden ele alınacağını belirterek, düzenlemenin anayasal zeminde değerlendirilip gerekli çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Kıbrıs TV’de Eda Alisnanoğlu’nun hazırlayıp sunduğu programa konuk olan Savaşan, AÖA Yasası’ndan seçim takvimine, erken seçim tartışmalarından hükümetin yasama performansına ve ülkeye kazandırılan yatırımlara kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

AÖA Yasası yeniden komitede ele alınacak

Cumhurbaşkanı’nın yasayı yeniden görüşülmek üzere Meclis’e göndermesinin Anayasa’nın kendisine verdiği yetki kapsamında gerçekleştiğini belirten Savaşan, hükümetin amacının ortaya çıkan mağduriyetleri anayasal çerçevede gidermek olduğunu söyledi.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin mevcut kontenjanının devlet okullarındaki öğretmen ihtiyacını karşılamaya yeterli olmadığını ifade eden Savaşan, bu nedenle uzun yıllardır geçici öğretmen uygulamasının sürdüğünü hatırlattı.

Geçmişte üniversite mezunu ve pedagojik formasyona sahip kişilerin belirli süre geçici öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kadrolu öğretmenlik sınavına girebildiğini anımsatan Savaşan, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar sonrasında bu uygulamanın sona erdiğini söyledi.

“Devlette ve özel sektörde görev yapan öğretmenlere eşit fırsat sunuyor”

Hazırlanan yeni düzenlemenin hem Anayasa Mahkemesi kararını dikkate aldığını hem de ortaya çıkan mağduriyetleri gidermeyi amaçladığını vurgulayan Savaşan, gerek devlet okullarında gerekse özel eğitim kurumlarında belirli süre ilkokul öğretmeni olarak görev yapan üniversite mezunlarının Atatürk Öğretmen Akademisi’nin açacağı giriş sınavına katılabileceğini söyledi.

Sınavda başarılı olan adayların daha önce aldıkları derslerin Akademi müfredatıyla karşılaştırılacağını belirten Savaşan, eksik derslerini tamamlayanların Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu olarak kadrolu öğretmen olabileceklerini ifade etti.

“Bu düzenleme hem öğretmen ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak hem de devlette ve özel sektörde görev yapan ilkokul öğretmenlerine eşit fırsat sunacaktır.” diyen Savaşan, yapılan düzenlemenin Anayasa’ya uygun olduğu kanaatini taşıdıklarını, Cumhurbaşkanı’nın iade gerekçelerinin de komite çalışmalarında ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

“Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılması katılımı artıracaktır”

Programda seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Savaşan, UBP içerisinde yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasına yönelik ortak bir yaklaşım bulunduğunu, ancak bu konuda henüz kesin karar alınmadığını söyledi.

Yerel seçimlerin aralık ayının ilk pazar günü, genel seçimlerin ise ocak ayında yapılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Savaşan, iki seçimin kısa aralıklarla yapılmasının seçmen katılımını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

İki seçimin aynı gün yapılmasının vatandaşların sandığa katılımını artıracağını ifade eden Savaşan, bunun yalnızca kamu maliyesi açısından değil, siyasi partiler, adaylar ve seçim organizasyonu bakımından da önemli avantajlar sağlayacağını söyledi.

“Bizim temel motivasyonumuz maliyet hesabı değil, halkın iradesinin sandığa daha güçlü yansımasıdır.” ifadelerini kullanan Savaşan, demokratik katılımın artırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

“UBP’nin gündeminde erken seçim yok”

Erken seçim tartışmalarına da değinen Savaşan, UBP’nin gündeminde erken seçimin bulunmadığını belirterek, halkın verdiği beş yıllık yönetim yetkisini sonuna kadar kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

“Bizim hedefimiz seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Ancak yarın seçim yapılacakmış gibi çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” diyen Savaşan, teşkilatların sahadaki çalışmalarına kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

“Yaklaşık 350 yasa ile güçlü bir yasama performansı ortaya koyduk”

Geride kalan yasama dönemini değerlendiren Savaşan, UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde Cumhuriyet Meclisi’nin yoğun ve verimli bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti.

Yaklaşık 350 yasanın Meclis’ten geçirildiğini ifade eden Savaşan, son Genel Kurul birleşiminde tek günde kabul edilen 21 yasanın da son yılların en yüksek yasama performanslarından biri olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

“Yasalarla birlikte ülkeye kalıcı eserler de kazandırıldı”

Hükümetin yalnızca yasama faaliyetleriyle değil, icraatlarıyla da önemli başarılara imza attığını belirten Savaşan, sağlık alanında yıllardır bekleyen hayati düzenlemelerin tamamlandığını, bunun yanında dört yeni hastane, dört büyük sağlık merkezi ve ileri teknoloji tıbbi cihaz yatırımlarının halkın hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Eğitim alanında yaklaşık 30 okul projesinin hayata geçirildiğini, 600’ün üzerinde yeni dersliğin eğitim sistemine kazandırıldığını ve 69 okulun deprem güçlendirme programına alındığını belirten Savaşan, gençlere yönelik desteklerin 20 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarıldığını söyledi.

Tarım sektörüne Cumhuriyet tarihinin en yüksek desteklerinin verildiğini, soğuk hava deposu gibi önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Savaşan, ulaşımda ise yaklaşık 20 yıldır tamamlanamayan birçok karayolu projesinin bitirildiğini kaydetti.

Ekonomiden turizme, çalışma hayatından kamu hizmetlerine kadar hayatın her alanında reform niteliğinde adımlar atıldığını belirten Savaşan, UBP Başbakanlığındaki hükümetin güçlü yasama performansını kapsamlı yatırımlarla destekleyerek ülkenin kalkınmasına kararlılıkla katkı sağlamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.