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Saydam U15 Ligi final heyecanı başlıyor

SPOR 19
Yayınlama: 30 Haziran 2026 Salı 22:25 | Güncellendi: 01.07.2026 00:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Düzkaya ile Doğan Türk Birliği, 3 Temmuz&#8217;da Lefkoşa Atatürk Stadı&#8217;nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
Saydam U15 Ligi final heyecanı başlıyor

Düzkaya ile Doğan Türk Birliği, 3 Temmuz’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Saydam Ailesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Saydam U15 Futbol Ligi, dördüncü sezon finaliyle futbolseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. 3 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak finalde Düzkaya ile Doğan Türk Birliği şampiyonluk mücadelesi verecek.

Dört yılda yaklaşık 4 bin genç futbolcuya gelişim fırsatı sunan organizasyonun, altyapı futbolunun yanı sıra disiplin, takım ruhu ve fair-play anlayışını da destekleyen önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğu vurgulandı.

Saydam Ailesi, tüm sporseverleri ve aileleri final karşılaşmasında genç sporculara destek olmaya davet etti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi