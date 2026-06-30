Saydam U15 Ligi final heyecanı başlıyor

Düzkaya ile Doğan Türk Birliği, 3 Temmuz’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Düzkaya ile Doğan Türk Birliği, 3 Temmuz’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Saydam Ailesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Saydam U15 Futbol Ligi, dördüncü sezon finaliyle futbolseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. 3 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak finalde Düzkaya ile Doğan Türk Birliği şampiyonluk mücadelesi verecek.

Dört yılda yaklaşık 4 bin genç futbolcuya gelişim fırsatı sunan organizasyonun, altyapı futbolunun yanı sıra disiplin, takım ruhu ve fair-play anlayışını da destekleyen önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğu vurgulandı.

Saydam Ailesi, tüm sporseverleri ve aileleri final karşılaşmasında genç sporculara destek olmaya davet etti.