SAYDAM U15 Ligi’nde final yolculuğu başlıyor

Saydam U15 Ligi’nde Play-Off turu tamamlandı. Gözler son 16 turuna çevrildi.

Saydam U15 Ligi’nde Play-Off turu tamamlandı. Gözler son 16 turuna çevrildi.

Saydam U15 Ligi’nde toplam 16 takımın mücadele etti. Play-Off Turunda oldukça keyifli ve çekişmeli maçlar oynandı. Saydam U15 Ligi’nde grup aşamasını lider tamamlayan takımlar; 1. Grupta Gönyeli, 2. Grupta Doğan Türk Birliği, 3. Grupta Çetinkaya, 4. Grupta Cihangir, 5. Grupta Mağusa Türk Gücü oldu. En iyi 3 grup ikincisi ise 1. Grupta Baf Ülkü Yurdu, 3. Grupta Akdeniz Spor Birliği, 5. Grupta Dumlupınar oldu.

Grup liderleri ve en iyi 3 grup ikincisi doğrudan son 16 turuna yükseldi. Düzkaya, Geçitkale, Türk Ocağı, Türkmenköy, 1461 İskele Trabzonspor, Yenicami, DND L. Gençler Birliği ve Yedikonuk takımları ise Play-Off turu ile son 16 turuna yükseldi.

Son 16 Turu

Saydam U15 Ligi’nde son 16 turu tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak. Son 16 turunda Mağusa Türk Gücü-Yedikonuk, Gönyeli-Türkmenköy veya Küçük Kaymaklı, Dumlupınar-Geçitkale, Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı Limasol, Cihangir-Düzkaya, Çetinkaya-DND L. Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu-1461 İskele Trabzonspor, Akdeniz Spor Birliği-Yenicami karşı karşıya gelecek.

Çeyrek Final

Saydam U15 Lig’de son 16 turu tek maç eliminasyon sitemine göre oynanacak olan karşılaşmaların ardından kazanan takımların çeyrek finale yükseleceği eşleşmeler de belli oldu. Buna göre (Mağusa Türk Gücü / Yedikonuk galibi)-(Gönyeli / Türkmenköy veya Küçük Kaymaklı galibi), (Dumlupınar / Geçitkale galibi)-(Doğan Türk Birliği / Türk Ocağı Limasol galibi), (Cihangir / Düzkaya galibi)-(Çetinkaya / DND L. Gençler Birliği galibi), (Baf Ülkü Yurdu / 1461 İskele Trabzonspor galibi)- (Akdeniz Spor Birliği / Yenicami galibi) eşleşecek. Saydam U15 Ligi’nde son 16 turu 13-14 Haziran günleri oynanacak ve çeyrek finale yükselecek takımlar belli olacak.

Saydam U15 Liginde Son 16 Turu maç programı şöyle.

13 Haziran Cumartesi (Saat 14.00)

Gazimağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Yedikonuk

Gönyeli Stadı: Gönyeli-Türkmenköy veya Küçük Kaymaklı

BÜY Alpay Volkan Sahası: Baf Ülkü Yurdu-1461 İskele Trabzonspor

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Akdeniz Spor Birliği-Yenicami

14 Haziran Pazar (Saat 14.00)

Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Dumlupınar-Geçitkale

Ağırdağ Boğaz Ahmet Dayı Stadı: Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı Limasol

Cihangir Stadı: Cihangir-Düzkaya

Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası: Çetinkaya-DND L. Gençler Birliği

Haber: Ahmet OGAN