Saydam U15 Ligi’nde finalin adı kondu

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Yayınlama: 28 Haziran 2026 Pazar 00:24 | Güncellendi: 28.06.2026 12:20 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Saydam U15 Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Yarı final ikinci maçlarında Düzkaya, Baf Ülkü Yurdu’nu 3-1 mağlup ederken, Doğan Türk Birliği ise deplasmanda Gönyeli’yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından finalde Düzkaya ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi 3 Temmuz Cuma günü oynanacak ve büyük olasılık…

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Saydam U15 Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Yarı final ikinci maçlarında Düzkaya, Baf Ülkü Yurdu’nu 3-1 mağlup ederken, Doğan Türk Birliği ise deplasmanda Gönyeli’yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından finalde Düzkaya ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi 3 Temmuz Cuma günü oynanacak ve büyük olasılıkla Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda gerçekleştirilecek.