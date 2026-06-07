Saydam U15 Ligi’nde Son 16 Turu programı

Saydam U15 Ligi’nde Son 16 Turu maç tarihleri belli oldu.
Program şöyle;
13 Haziran 2026 Cumartesi (Saat 14.00)
Gazimağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Türkmenköy veya Küçük Kaymaklı
BÜY Alpay Volkan Sahası: Baf Ülkü Yurdu – 1461 İskele Trabzonspor
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Akdeniz Spor Birliği – Yenicami
14 Haziran 2026 Pazar (Saat 14.00)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Dumlupınar – Geçitkale
Ağırdağ Boğaz Ahmet Dayı Stadı: Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol
Cihangir Stadı: Cihangir – Düzkaya
Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası: Çetinkaya – DND L. Gençler Birliği