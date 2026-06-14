SAYDAM U15 Ligi son 16 Turu heyecanı başladı

SPOR 16

Yayınlama: 14 Haziran 2026 Pazar 01:43 | Güncellendi: 14.06.2026 02:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

SAYDAM U15 Ligi Son 16 Turu maçları başladı. Alınan sonuçlar ve yarının programı ile maçların oynanacağı statlar ile karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle; Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk: 6-1 Baf Ülkü Yurdu – 1461 İskele Trabzonspor: 2-0 Akdeniz Spor Birliği – Yenicami: 2-0 Gönyeli – Küçük Kaymaklı: 6-0 14 Haziran 2026 Pazar – Saat 15:30 Maraş Nec…

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SAYDAM U15 Ligi Son 16 Turu maçları başladı. Alınan sonuçlar ve yarının programı ile maçların oynanacağı statlar ile karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;

Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk: 6-1

Baf Ülkü Yurdu – 1461 İskele Trabzonspor: 2-0

Akdeniz Spor Birliği – Yenicami: 2-0

Gönyeli – Küçük Kaymaklı: 6-0

14 Haziran 2026 Pazar – Saat 15:30

Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Dumlupınar – Geçitkale (Ahmet Yenilmez)

Ağırdağ Ahmet Dayı Stadı: DTB – Türk Ocağı Limasol (Hazar Zihni Özen)

Cihangir Stadı: Cihangir – Düzkaya (Mert Aksu)

Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası: Çetinkaya – DND L. Gençler Birliği (Güneş Demir)