SAYDAM U15 Ligi Son 16 Turu maçları başladı. Alınan sonuçlar ve yarının programı ile maçların oynanacağı statlar ile karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;
Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk: 6-1
Baf Ülkü Yurdu – 1461 İskele Trabzonspor: 2-0
Akdeniz Spor Birliği – Yenicami: 2-0
Gönyeli – Küçük Kaymaklı: 6-0
14 Haziran 2026 Pazar – Saat 15:30
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Dumlupınar – Geçitkale (Ahmet Yenilmez)
Ağırdağ Ahmet Dayı Stadı: DTB – Türk Ocağı Limasol (Hazar Zihni Özen)
Cihangir Stadı: Cihangir – Düzkaya (Mert Aksu)
Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası: Çetinkaya – DND L. Gençler Birliği (Güneş Demir)
SAYDAM U15 Ligi son 16 Turu heyecanı başladı
SPOR 16
SAYDAM U15 Ligi Son 16 Turu maçları başladı. Alınan sonuçlar ve yarının programı ile maçların oynanacağı statlar ile karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle; Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk: 6-1 Baf Ülkü Yurdu – 1461 İskele Trabzonspor: 2-0 Akdeniz Spor Birliği – Yenicami: 2-0 Gönyeli – Küçük Kaymaklı: 6-0 14 Haziran 2026 Pazar – Saat 15:30 Maraş Nec…
SAYDAM U15 Ligi Son 16 Turu maçları başladı. Alınan sonuçlar ve yarının programı ile maçların oynanacağı statlar ile karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;
Kaynak: Kıbrıs Gazetesi