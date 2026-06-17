Saydam U15’te sıra çeyrek final heyecanında

Saydam U15 Liginde son 16 tur karşılaşmaları oynandı. 16 takımın mücadele ettiği Çeyrek Final karşılaşmaları oldukça keyifli ve çekişmeli geçti.

Saydam U15 Liginde son 16 tur karşılaşmaları oynandı. 16 takımın mücadele ettiği Çeyrek Final karşılaşmaları oldukça keyifli ve çekişmeli geçti.

Karşılaşmaların ardından Gönyeli, Doğan Türk Birliği, Çetinkaya, Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu, Akdeniz Spor Birliği, Dumlupınar takımları çeyrek finale yükseldi.

Son 16 Turu

Saydam U15 Ligi’nde son 16 turu tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmaların sonunda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Son 16 turunda Mağusa Türk Gücü evinde Yedikonuk’u, Gönyeli evinde Küçük Kaymaklı’yı aynı sonuçla 6-0, Dumlupınar evinde Geçitkale’yi 7-0, Doğan Türk Birliği evinde Türk Ocağı Limasol’u 4-2, Düzkaya deplasmanda Cihangir’i 1-0, Çetinkaya evinde DND L. Gençler Birliği’ni 8-0, Baf Ülkü Yurdu evinde 1461 İskele Trabzonspor’u, Akdeniz Spor Birliği evinde Yenicami’yi aynı sonuçla 2-0 mağlup etti.

Saydam U15 Liginde Çeyrek Final maç programı şöyle.

17 Haziran Çarşamba

Mağusa Türk Gücü-Gönyeli

Dumlupınar-Doğan Türk Birliği

Düzkaya-Çetinkaya

Baf Ülkü Yurdu-Akdeniz Spor Birliği