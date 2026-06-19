Sayıştay Komitesi, Türk Ajansı Kıbrıs’ın 2023 yılına ilişkin Denetim Raporunu onayladı

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2023 mali yılı hesabına ilişkin denetim raporu raporunu onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2023 mali yılı hesabına ilişkin denetim raporu raporunu onayladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Sayıştay Komitesi bugün, gündeminde bulunan “Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2023 Mali Yılı Hesabına İlişkin Denetim Raporu”nu ele alarak oy birliğiyle onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.

Toplantıda davetli olarak Sayıştay Başkanlığı kıdemli uzmanı Feray Türker Yüksekbaş, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı ve Mali İşler sorumlusu Şirin Ersoy da yer aldı.

Feray Türker Yüksekbaş, TAK’ın olumlu rapor verilen kurumlardan biri olduğunu kaydetti.

Raporu hazırlayan Feray Türker Yüksekbaş ile TAK yetkililerine sorular yönelten Komite Başkanı ve üyeleri de gösterilen şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından kuruma teşekkür etti.

-Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu

Komite daha sonra “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2024 – 30 Haziran 2025 Mali Yılına İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü. Bu rapor da oy birliğiyle onaylanarak Genel Kurul gündemine sevk edildi.