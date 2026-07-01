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Şehir Planlama Dairesi ile Harita Dairesi'ne yeni müdür atandı

KIBRIS 33
Yayınlama: 01 Temmuz 2026 Çarşamba 03:02 | Güncellendi: 01.07.2026 12:41 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Şehir Planlama Dairesi ile Harita Dairesi müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.
Şehir Planlama Dairesi ile Harita Dairesi'ne yeni müdür atandı

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Şehir Planlama Dairesi ile Harita Dairesi müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan göreve atama kararnamesine göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2'nci maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamında Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Şehir Planlama Dairesi Müdürü görevine Osman Bora Çağakan, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren atandı.

Aynı yasa kapsamında Harita Dairesi Müdürü görevine ise Hacire Deniz yine 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren getirildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs