Şehir Planlama, Harita Dairesi ve Kalkınma Bankası’nda yeni atamalar

Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü’ne Osman Bora Çağakan, Harita Dairesi Müdürlüğü’ne Hacire Deniz, Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü’ne ise Veclal Gündüz atandı.

Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü’ne Osman Bora Çağakan, Harita Dairesi Müdürlüğü’ne Hacire Deniz, Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü’ne ise Veclal Gündüz atandı.

Kamuda üç yeni atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü’ne Osman Bora Çağakan, Harita Dairesi Müdürlüğü’ne ise Hacire Deniz atandı.

Atama kararları bugünden itibaren geçerli olacak.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan İnanç Babaliki’nin görev süresinin dolması nedeniyle yerine Veclal Gündüz’ün atanmasına karar verdi.

Veclal Gündüz’ün Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanmasına ilişkin karar da bugünden itibaren yürürlüğe girdi.