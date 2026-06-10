Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Isparta’da temaslarda bulundu

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Uluslararası Gül Festivali nedeniyle Isparta’yı ziyaret ederek bir dizi temasta bulundu.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Uluslararası Gül Festivali nedeniyle Isparta’yı ziyaret ederek bir dizi temasta bulundu.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, konuyla ilgili açıklamasında, Uluslararası Isparta Gül Festivali’nin yalnızca bir kültür ve tanıtım etkinliği olmadığını, festivalin dostluk, kardeşlik, birlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir buluşma noktası olduğunu kaydetti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Isparta Şube Başkanı Ali Savcı’nın davetiyle Isparta’ya gittiklerini belirten Benan, festival programı kapsamında Isparta Şehitliği, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel Müzesi ve edebi istirahatgahı, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi, İslamköy’de Hanımeli Kadın Kooperatifi, Isparta’nın simgesi gül bahçeleri ile Gülbirlik Rosensa Fabrikası’nı ziyaret ettiklerini ifade etti.

Gürsel Benan, program kapsamında ayrıca Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mardin Kışkan’a, Isparta’nın son şehitlerinden Hava Binbaşısı Sinan Taştekin’in ailesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar’a da ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Program süresince Isparta’nın kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulduklarına dikkat çeken Benan, Türkiye’nin Gül Bahçesi olarak anılan Isparta’da düzenlen organizasyonun, şehrin doğal güzelliklerini ve köklü kültürel mirasını tanıtmada önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Benan açıklamasında, ziyaretin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.