Şenkul: Tutuksuz yargılama esasen olması gerekendir

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte diploma iddiasıyla yargılanan bir kişinin kim olduğundan bağımsız olarak olaylara yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte diploma iddiasıyla yargılanan bir kişinin kim olduğundan bağımsız olarak olaylara yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Şenkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bize yakışan yargılanan kişiden bağımsız şekilde olaylara bakabilmektir.

Sahte diploma iddiası ile yargılanan bir kişinin kim olursa olsun tutuksuz yargılanması esasen olması gerekendir.

Günün sonunda mahkeme kararını verecektir ve ilgili kişi suçlu ise suçunu çekecektir.

Tutuksuz yargılamayı doğru bulmakla beraber yargı sürecinin de hızlıca sonuca ulaşması gerektiğini düşünüyorum.

Tüm bu konularda Yargıya güvenmenin yanında ilerici bireyler olarak bize düşen her hal ve şartta tüm vatandaşların masumiyet karinesine de sahip çıkmaktır.

Bu arkadaşınkine bile…"