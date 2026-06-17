Senyörler Süper Kupa’nın sahibi Hüseyin Borankan

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2026 Bilardo Sezonu Senyörler Süper Kupa Finali, Number Eight Bilardo Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2026 Bilardo Sezonu Senyörler Süper Kupa Finali, Number Eight Bilardo Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sezon boyunca düzenlenen turnuvalarda başarılı sonuçlar elde ederek ilk 8’e giren sporcular, 8 Top, 9 Top ve 10 Top disiplinlerinde sezonun en iyisi olmak için mücadele etti.

Final serisinin son ayağı olan 10 Top disiplininde rakiplerine üstünlük sağlayan Hüseyin Borankan, turnuvayı namağlup tamamlayarak 2026 Senyörler Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Keyifli mücadele

Süper Kupa’nın ilk ayağı olan 8 Top disiplininde Rüstem Aygünlü birinciliği elde ederken, 9 Top disiplininde de zirvede yer alarak başarılı performansını sürdürdü. Üç disiplin sonunda oluşan genel sıralama sonucunda Kuzey Kıbrıs Senyörler Milli Takımı da belirlendi.

Genel klasmanda ilk üç sırayı alan Hüseyin Borankan, Rüstem Aygünlü ve Emir Ahmet Konuklu, Ekim ayında İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenecek Avrupa Senyörler Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs’ı temsil etme hakkı kazandı.

Yüksek mücadele seviyesine sahne olan organizasyonun ardından federasyon, dereceye giren sporcuları kutlayarak hakemlere, kulüplere ve organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Haber: Ahmet OGAN