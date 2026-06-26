Serdaroğlu, Arhun'un asgari ücret ve kamu maaşlarına ilişkin açıklamalarını eleştirdi

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, Hür-İş ve Kamu-İş olarak emekçilerin, asgari ücretlilerin ve kamu çalışanlarının hedef gösterilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, gerçekleri çarpıtanlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, Hür-İş ve Kamu-İş olarak emekçilerin, asgari ücretlilerin ve kamu çalışanlarının hedef gösterilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, gerçekleri çarpıtanlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Serdaroğlu, Arhun'un iş dünyasındaki birçok kesimi temsil etmediğinin bizzat işverenler tarafından da dile getirildiğini ileri sürerek, kamu çalışanlarının maaşlarını ekonomik sorunların nedeni olarak göstermenin gerçekleri çarpıtmak olduğunu söyledi.

"Kendi sektöründe ve iş dünyasında adil rekabet koşullarının oluşmasına dahi katkı koyamayanların bugün çıkıp tüm işverenler adına konuşması kabul edilemez." diyen Serdaroğlu, ülkedeki mali sıkıntıların temel nedenleri arasında büyük sermayeden etkin ve adil vergi toplanamaması, servet vergisinden kaçınılması ve vergi adaletinin sağlanamamasının bulunduğunu belirtti.

Bunun bedelini emekçilerin, asgari ücretlilerin ve dar gelirli vatandaşların ödediğini ileri süren Serdaroğlu, Arhun'un "Asgari ücret 600 sterlinden 900 sterlinin üzerine çıkınca ip koptu." şeklindeki sözlerini eleştirerek, "Asıl kopan ip, asgari ücretin yükselmesiyle değil, yıllardır kurulan adaletsiz ekonomik düzenle kopmuştur." ifadelerini kullandı.

Her asgari ücret görüşmesi öncesinde çalışanların maaş artışlarını hedef alan açıklamalar yapıldığını da savunan Serdaroğlu, hayat pahalılığı altında ezilen çalışanların ücret düzenlemelerini engellemeye yönelik algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti.

- "Neden sessiz kaldınız?"

Serdaroğlu, Arhun'a tüp gaz, elektrik, akaryakıt ve diğer temel tüketim kalemlerindeki zamlar karşısında neden sessiz kaldığını sorarak, işverenlerin maliyetlerini artıran enerji zamlarına ilişkin aynı tepkinin gösterilmediğini savundu.

Avrupa ile yapılan ücret kıyaslamalarını da eleştiren Serdaroğlu, gelirlerin yanı sıra sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim, akaryakıt ve sosyal yaşam giderlerinin de birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.