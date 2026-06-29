HÜR-İŞ Federasyonu ve KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yasal süre içerisinde toplanmamasına tepki göstererek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı komisyonu derhal toplantıya çağırmaya davet etti.

HÜR-İŞ Federasyonu ve KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yasal süre içerisinde toplanmamasına tepki göstererek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı komisyonu derhal toplantıya çağırmaya davet etti.

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, HÜR-İŞ Federasyonu’nun komisyonun toplanması yönündeki çağrısına rağmen gerekli adımın atılmadığını belirterek, bunun çalışma hayatından sorumlu bir bakana yakışmadığını savundu.

Ocak ayında belirlenen asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında eridiğini öne süren Serdaroğlu, komisyonun toplanmamasının çalışanların yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelmek anlamına geldiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın “Marifet asgari ücreti artırmak değildir” yönündeki açıklamalarına da değinen Serdaroğlu, hayat pahalılığının önlenmesi, kontrolsüz zamların engellenmesi ve alım gücünün korunmasının hükümetin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, “Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu derhal toplayın. Emekçinin sesine kulak verin. Çünkü geciken her gün sofralardan bir lokma ekmek daha eksilmektedir.” ifadelerini kullandı.

HÜR-İŞ Federasyonu olarak emekçilerin haklarını savunmayı sürdüreceklerini belirten Serdaroğlu, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.