29 Haziran 2026 Pazartesi
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Serdaroğlu'ndan Asgari Ücret Saptama Komisyonu için toplanma çağrısı

KIBRIS 4
Yayınlama: 29 Haziran 2026 Pazartesi 14:53 | Güncellendi: 29.06.2026 12:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nu yasal süre içinde toplamadığı gerekçesiyle eleştirerek, komisyonun gecikmeden toplanması çağrısında bulundu.
Serdaroğlu'ndan Asgari Ücret Saptama Komisyonu için toplanma çağrısı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nu yasal süre içinde toplamadığı gerekçesiyle eleştirerek, komisyonun gecikmeden toplanması çağrısında bulundu.

Kaynak: Gündem Kıbrıs