Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nu yasal süre içinde toplamadığı gerekçesiyle eleştirerek, komisyonun gecikmeden toplanması çağrısında bulundu.
Serdaroğlu'ndan Asgari Ücret Saptama Komisyonu için toplanma çağrısı
KIBRIS 4
Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nu yasal süre içinde toplamadığı gerekçesiyle eleştirerek, komisyonun gecikmeden toplanması çağrısında bulundu.
Kaynak: Gündem Kıbrıs