Sertoğlu memnun

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu Trabzon ve Samsun’da mücadele eden KKTC U12 Milli Takımı’nı kutladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu Trabzon ve Samsun’da mücadele eden KKTC U12 Milli Takımı’nı kutladı.

Açıklama şöyle;

“Trabzonspor’un değerli daveti üzerine Trabzon’da düzenlenen organizasyonda ülkemizi temsil eden KKTC U12 Milli Takımımızın ortaya koyduğu mücadele, disiplini, centilmenliği ve örnek davranışları büyük bir gururla takip ettim. Sahada gösterdikleri azim, takım ruhu ve fair play anlayışıyla yalnızca futbol adına değil, ülkemizi temsil etme noktasında da örnek bir duruş sergileyen tüm evlatlarımızı yürekten kutluyorum. Skorlardan çok daha önemli olan dostluk, kardeşlik ve spor kültürünü en güzel şekilde yansıttıklarına inanıyorum. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, onları yetiştiren ailelerini, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

“Üstün başarılar diliyorum”

Bugün itibariyle Samsunspor’un davetlisi olarak katılacağımız Mete Adanır Kupası’nda da aynı inanç, aynı mücadele ve aynı sportmenlik ruhuyla sahada olacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlamlı organizasyonda mücadele edecek tüm evlatlarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum. Bu vesileyle bizleri en güzel şekilde ağırlayan Trabzonspor camiasına ve çocuklarımıza bu değerli organizasyonda yer alma fırsatı sunan kulüp yönetimine teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Mete Adanır Kupası organizasyonuna davetleri dolayısıyla Samsunspor camiasına da teşekkürlerimi sunuyor, iki köklü kulübümüz arasındaki dostluk bağlarının çocuklarımız aracılığıyla daha da güçleneceğine inanıyorum.

Sertoğlu teşekkür etti

Bu süreç boyunca her konuda bizlere büyük destek veren, organizasyonun en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına yoğun emek harcayan Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan’a ve yakın ilgi ve misafirperverliğiyle her zaman yanımızda olan Trabzon KKTC Konsolosu Fatma Demirel’e de şahsım ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha tüm evlatlarımızı kutluyor, Trabzonspor ve Samsunspor camialarına göstermiş oldukları misafirperverlik ve dostluk için teşekkür ediyor, organizasyonların dostluk ve kardeşlik içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum.”