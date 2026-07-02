Seyir halindeki araçta çıkan yangında araç tamamen yandı

Büyükkonuk-Kaplıca ana yolunda seyir halinde olan bir araçta çıkan yangın sonucu araç tamamen yandı.

Büyükkonuk-Kaplıca ana yolunda seyir halinde olan bir araçta çıkan yangın sonucu araç tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.30 sıralarında, seyir halinde olan FH 819 plakalı araçta, muhtemelen oluşan akaryakıt kaçağının sıcak egzoz üzerine temas ederek, alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araç tamamen yandı.

-Gönyeli’de Baraj bölgesinde çıkan yangın zarara neden oldu

Gönyeli’de Baraj bölgesinde bulunan bir arazide dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen yangında, yaklaşık 15 dönümlük alan içerisindeki toplam 122 adet çam ağacı, kuru ot, plastik su deposu, su borusu, rulo balyalar ve eski araç lastikleri yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.