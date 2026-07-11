Sıcak haber! CTP'li vekil Sami Özuslu'dan hastaneden açıklama

Tedbir amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

Tedbir amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erhürman'ın ileri tetkiklerinin gerçekleştirildiği ve gözlem altında tutulduğu belirtilirken, sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu hastanede Yenidüzen canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



Özuslu, "Sayın cumhurbaşkanı kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Ambulans çağırıldı. Yüksek tansiyon hastası olduğu için , hemşire hanım tansiyonunu ölçtü ve tansiyonu düşüktü. Belli ki yorgunluk ve aşırı sıcaktan yorgun olduğunu düşünüyorum. 10'a 7 olan tansiyon düşüklüğü her şeyi ifade ediyor. Kendisine bir tomografi çekildi ve temiz çıktı.Geçmiş olsun diyelim sayın cumhurbaşkanımıza ve ailesine." dedi...

