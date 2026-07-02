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Sıcaklıklar 39 dereceye yükselecek!

KIBRIS 27
Yayınlama: 02 Temmuz 2026 Perşembe 11:51 | Güncellendi: 02.07.2026 15:20 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Meteoroloji Dairesi'nin 2-8 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk yarısında sıcak, ikinci yarısında ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Sıcaklıklar 39 dereceye yükselecek!

Meteoroloji Dairesi'nin 2-8 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk yarısında sıcak, ikinci yarısında ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi günleri sabah saatlerinde yer yer sis görülecek. Pazar, pazartesi ve salı günleri ise öğleden sonra iç kesimlerde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36-39, sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Kaynak: Gündem Kıbrıs