Silah görünümlü çakmakla başka bir sürücüyü tehdit eden zanlı suçunu kabul etti

Soruşturmada, zanlının doğrulttuğu iddia edilen cismin ateşli silah değil çakmak olduğunun belirlenmesi üzerine mahkeme teminat kararı verdi.

Soruşturmada, zanlının doğrulttuğu iddia edilen cismin ateşli silah değil çakmak olduğunun belirlenmesi üzerine mahkeme teminat kararı verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Nurettin Özgenler, olayın 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Güzelyurt'ta sakin Y.C.K.'nin yönetimindeki ND 414 plakalı Suzuki Alto marka araçla, Y.D.'nin kullandığı AB024E plakalı Mercedes marka aracı yakın mesafeden takip ettiğini, Alayköy Çemberi'nden Lefkoşa istikametine döndükleri sırada aracın camını açarak Y.D.'ye hakaret ettiğini anlattı.

Özgenler, zanlının bir süre sonra araç içerisinden müştekiye tabanca doğrultarak "Seni vururum" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu ve korkutmak maksadıyla silah taşıdığını belirtti.

Polis, olayın 3 Temmuz'da bilgilerine geldiğini, aynı gün zanlının derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını, aracında yapılan aramada ise sürücü koltuğunun altında tabanca olduğu değerlendirilen cismin emare olarak alındığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında incelenmek üzere gönderilen cisimle ilgili raporun temin edildiğini belirten polis, raporda söz konusu cismin ateşli silah değil, çakmak olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis ayrıca zanlının suçlamaları kabul ettiğini ve ülkede oturma izniyle bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Y.C.K.'nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400'er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.