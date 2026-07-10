Simon Aykut İsrail’de cezaevinde

KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının yasa dışı kullanımı iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra İsrail’e gönderilen Simon Aykut’un cezasını İsrail’deki hapishanede çekmeyi sürdürdüğü belirtildi.

KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının yasa dışı kullanımı iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra İsrail’e gönderilen Simon Aykut’un cezasını İsrail’deki hapishanede çekmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı’nın İsrail’den bilgi talep ettiği ve İsrail asıllı Aykut’un Rum mahkemesince 2025 yılında verilen cezasını İsrail’deki cezaevinde çekmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Aykut’un İsrail’e gönderilmesi durumunda serbest bırakılacağı iddialarının gündeme geldiğini hatırlatan gazete, bu iddialar sonrası son bilgilerin bu yönde olduğunu vurguladı.