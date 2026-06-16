Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki Siyasi Partiler Konseyi tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığındaki toplantı yaklaşık bir saat sürdü.
Toplantıda, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler yer aldı.
Toplantıdan çıkan parti başkanları sırayla açıklamalarda bulunuyor.