Smaçlar Osman Çetintaş anısına atıldı

Genç Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvası yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Genç Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvası yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Genç Kıbrıs ana sponsorluğunda, Süleyman Rebge’nin organize ettiği Şampiyon Melekler takımının sevilen antrenörü Osman Çetintaş anısına geleneksel olarak düzenlenen turnuva güzel bir ortamda gerçekleştirildi.

KKTC Voleybol Federasyonu hakemleri tarafından desteklenen turnuvaya kadınlar kategorisinde 12 takım 54 sporcu, amatör erkekler kategorisinde ise 9 takım 40 sporcu toplamda 94 sporcu katılarak kızgın kumun üzerinde şampiyonluk mücadelesi verdi. Turnuvada mücadele eden sporcular 2 gün boyunca oynanan karşılaşmaların aradından kadınlarda Rahatta Kal takımı, amatör erkeklerde ise Koopbank Hapi takımı şampiyon oldu.

Final maçları nefes kesti

Yeniboğaziçi Bedi’s Plajında gerçekleştirilen Genç Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvası’nda ilk gün oynanan grup maçları sonunda finallere kalan takımlar belirlendi.

Turnuvanın ikinci gününde ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları oynandı. Turnuvanın kadınlar kategorisi finalinde Rahatta Kal takımı rakibi Toxic’i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Amatör erkekler kategorisi finalinde ise son şampiyon Koopbank Hapi takımı rakibi Aras Cars’ı 2-0 mağlup ederek üst üste dördüncü kez şampiyon oldu.

Kızlar kategorisinde turnuva üçüncülüğünü Sünger Bob, amatör erkeklerde ise Last Dance elde etti. Turnuvanın özel ödüllerinde ise; En İyi Kadın Oyuncu Yağmur Kurt, En İyi Erkek Oyuncu İsmail Kovancı ve en iyi seyirci Çisem İçten seçildi.

Ödüller taktim edildi

Genç Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvası’nda oynanan final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde ilk üç dereceye giren takımlara madalyaları, kupaları, sponsorlara plaketleri Kuzey Kıbrıs Turkcell kurumsal satış kanalları yöneticisi Gürhan Uncuoğlu tarafından verildi.

Kadınlar Kategorisi

1. Rahatta Kal (Şerifenaz, Nehir, Yağmur, İsmehan)

2. Toxic (Seda, Fatma, Yaren, Eda, Çağla)

3. Sünger Bob (Buşra, Hayal, Azra, Esma)

Erkekler Kategorisi

1. Koopbank Hapi Team

(İsmail Kovancı, Ali Duvarcı, Ali Çobi, Cemal Astan, Münür Özbilgen, Hüseyin Kubilay)

2. Aras Cars (Tunç Derebey, Kemal Derebey, Muhammed, Atahan Tahsiner)

3. Last Dance (Umut Güvercin, Yasin, Amir, Pouria)

Özel Ödüller:

En İyi Erkek Oyuncu: İsmail Kovancı

En İyi Kadın Oyuncu: Yağmur Kurt

En İyi Seyirci: Çisem İçten

Haber: Ahmet OGAN