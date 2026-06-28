Sokakta düşürülen banka kartını çalıp, harcama yapan iki kişi tutuklandı

KIBRIS 5

Yayınlama: 28 Haziran 2026 Pazar 13:45 | Güncellendi: 28.06.2026 12:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, C.B.(K-22) ve B.G. (K-29), geçen çarşamba günü Lefkoşa’da, bir şahıs tarafından sokakta düşürülen banka kartını yerde bulup, çaldı ve karttan toplam 5 bin 99,96 TL harcama yaparak, banka ödeme emrini sahteledi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, C.B.(K-22) ve B.G. (K-29), geçen çarşamba günü Lefkoşa’da, bir şahıs tarafından sokakta düşürülen banka kartını yerde bulup, çaldı ve karttan toplam 5 bin 99,96 TL harcama yaparak, banka ödeme emrini sahteledi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek, tutuklandı. -Çevreye rahatsızlık veren şahıs suçüstü tutuklandı Gazimağusa’da gece yarısından sonra saat 01.30 sıralarında, 15 Ağustos Bulvarı’nda, nefes örneği vermeyen reddeden alkollü içki tesiri altındaki A.S.(E-55), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı. -Akıncılar’da bir arazide çıkan yangın zarara neden oldu Akıncılar köyünün güney doğu kısmında bulunan bir arazide dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangında, toplam 26 dönüm biçilmemiş arpa, 7 dönüm biçilmemiş buğday ile 3 adet rulo balya yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.